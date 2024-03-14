Группа «Пилот» отменила концерт в Перми

Популярная рок-группа «Пилот» отменила выступление в Перми 14 марта. Концерт перенесли на октябрь, сообщили организаторы.

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«По независящим от организаторов и площадки причинам концерт группа „Пилот“ перенесен с 14 марта на новую дату — 19 октября. Все приобретенные билеты действительны на новую дату», — сообщает концерт-холл «Свобода» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по сервису продажи билетов, пермяки заранее выкупили только девять мест за столиками. Сколько продано мест на танцполе, неизвестно. Между тем в Кирове и Ижевске, где «Пилот» выступит 15 и 17 марта, фанаты уже раскупили львиную долю билетов.