Лолита назвала человека, от которого утаила скандал из-за «голой» вечеринки

Российская артистка Лолита Милявская рассказала, что ее 81-летняя мать, джазовая певица Алла Никифорова ничего не знает о скандале вокруг «голой» вечеринки, передает корреспондент NEWS.ru. Исполнительница хита «На Титанике» на пресс-завтраке канала «МУЗ-ТВ» подчеркнула, что намеренно скрывает от нее свое участие в мероприятии.

От мамы мы все скрыли. Мы ее лишили интернета и телевидения. Она ничего не знает и хочу, чтобы ничего не знала. Дочка знает, но маме моей не сдает, — сказала Лолита.

Также Милявская сообщила, что поддерживает общение с блогером Анастасией Ивлеевой после «голой» вечеринки. Она отметила, что человеческие отношения между ними не прерывались даже во время шумихи и скандала. По словам Лолиты, они с телеведущей относятся друг к другу с заботой. Артистка добавила, что считает скандал, который развернулся из-за мероприятия Ивлеевой, «проведением Господа».

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Ранее певица заявила, что не собирается ехать в Донецк и Луганск по примеру Филиппа Киркорова. Исполнительница пояснила, что не хочет, чтобы ее считали человеком, который пытается вернуть любовь зрителей любым способом. Публика поддержала Лолиту после скандала с «голой» вечеринкой, за что певица пообещала быть ей благодарной всю жизнь.