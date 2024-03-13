Лолита раскрыла размер своей пенсии

Певица Лолита Милявская рассказала, что получает скромную пенсию. Она добавила, что ежегодно платит налоги, пишет «Московский комсомолец».

Журналисты напомнили, что после «голой вечеринки», инициированной телеведущей Анастасией Ивлеевой, Лолита лишилась заработка в России, организаторы отменили ее концерты.

Исполнительница отметила, что ее пенсия составляет 23 тыс. рублей. Эту сумму она назвала «копеечной», отметив, что ей «не на что было бы жрать» без накоплений и работы.

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Певица уточнила, что в 2023 году она выплатила порядка 10 млн налогов. Она добавила, что тратит пенсию на оплату жилья.