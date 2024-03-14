Пригожин честно рассказал, как звезды относятся к Алле Пугачевой

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о конфликте Аллы Пугачевой с певцом Стасом Михайловым. Напомним, Пугачева резко высказалась в адрес коллеги.

Ее слова нашли одобрение у многих представителей отечественного шоу-бизнеса. Однако Иосифа Пригожина в их числе не оказалось. Он объяснил, что не стал «лайкать» пост Пугачевой, поскольку даже не подписан на нее. О перепалке Примадонны и Михайлова он узнал из сети.

При этом Пригожин отметил, что с точки зрения пиара Пугачева ведет себя правильно., однако все понимают, что она не права. Михайлов оказался тем, кто выразил свою точку зрения.

«Все понимают, что Алла не права. Мнения коллег по цеху разделились. Одни (их большинство) выбрали свою страну со всеми ее плюсами и минусами. А другие (их меньшинство) просто предали страну», — поделился мнением продюсер в разговоре с «МК».

При этом сам Пригожин поведение Примадонны не понимает и считает «смешным».

Напомним, Пугачеву предлагают признать иноагентом. Поводом может стать ее высказывание в адрес России в комментарии на критику в совй адрес от певца Стаса Михайлова.Также она оказалась под шквалом критики из-за танцев под украинскую музыку.