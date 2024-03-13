Певица Лолита Милявская призналась, что не планирует ехать в Донбасс после скандала с «голой» вечеринкой блогерши Насти Ивлеевой.

Милявская объяснила, что не считает подобный поступок необходимым. Она напомнила, что уже посещала Донецк и Луганск. Как заявила звезда, ее нельзя обвинить, что туда не ездила.

По словам Лолиты, она не хочет, чтобы такие ее поездки «выглядели нарочно».

Певица Лолита появилась на публике с новым имиджем после скандала

«Взяла, поехала... Чтобы что? Мне многие пишут из Донецка и Луганска. Говорят, нефиг тут делать. Что это вы приноровились ездить? Нам сейчас не до песен», — поделилась певица.

При этом Милявская не осудила поездку коллеги Филиппа Киркорова в Горловку. Артистка заявила, что гордится и восхищается им.

В феврале 2024 года Филипп Киркоров приехал в ДНР, где выступил в больнице перед ранеными, вручил им подарки. Он сделал пожертвования детскому центру и приюту для животных.

Поездку поддержали в Госдуме, а представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в этот раз певец выбрал «ту дверь».

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и его участников раскритиковали. Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и разрывом финансовых договоренностей.