Светлаков уехал на полтора месяца в лес, чтобы побороть творческий кризис

Актер и телеведущий Сергей Светлаков признался в беседе с РБК, что справиться с творческим кризисом ему помогла поездка в лес.

Светлаков провел полтора месяца в лесу в Твери.

«Там я обрастал, питался ягодами и грибами, дошел до состояния первобытного человека и на уровне инстинктов понял, что еще интересного можно сделать. Как раз в этот же период и возникло предложение от ТНТ», — поделился шоумен.

Светлаков признался, что тогда придумал с командой проект «Казачок». По сюжету одиннадцатиклассник с современного мира попадает в 17 сек к казакам в станицу.

Светлаков отметил, что у любого творческого человека была рефлексия. По словам артиста, у одних она затягивается, а другие принимают решение вернуться в рабочее русло и искать новые пути.

В феврале директор телеканала ТНТ Тина Канделаки сообщила, что Михаил Галустян и Сергей Светлаков снимутся в перезапуске юмористического шоу «Наша Russia». Она уточнила, что шоу останется в зоне «безопасного юмора», поэтому его можно будет смотреть всей семьей.