Айза рассказала о своей зависимости от сахара

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай похвасталась в Telegram-канале, что уже пять дней не употреляет сахар.

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Айза призналась, что стала менее агрессивной и более активной после отказа от сладкого. Блогерша рассказала, что сделала генеральную уборку и полтора часа потренировались в спортзале, чем сожгла 600 калорий.

Айза отметила, что она стала немного худее, и у нее сошли отеки с лица. Блогерша призналась, что у нее есть зависимость от сахара. Она сравнила этот продукт с наркотиком. По ее словам, при употреблении сахара выделяются те же гормоны, что и под некоторыми запрещенными веществами.

«А я не хочу ни от чего зависеть. Поэтому и бросаю», — поделилась бизнесвумен.

В феврале Айза сообщила, что планирует сделать пластику груди. Блогерша пройдет хирургическую процедуру по уменьшению и подтяжке груди без использования имплантов. Она также хочет сделать коррекцию рубцов, оставшихся с прошлых операций. Блогерша объяснила, что ее бюст стал не таким «бодрым» после рождения второго сына Элвиса и похудения.