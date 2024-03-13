78-летний Петросян подтвердил, что вновь стал отцом

Новость о том, что у 78-летнего юмориста Евгения Петросяна и его 35-летней пятой жены Татьяны Брухуновой родился второй совместный ребёнок, взбудоражила интернет.

Сенсационности известию добавил тот факт, что о беременности Татьяны ничего не было известно и никто не видел её в положении.

Брухунова поделилась радостной вестью в запрещённой в РФ соцсети в свой день рождения - и по совместительству в четвёртый день рождения их с Петросяном первого сына Вагана, названного в честь отца артиста. Татьяна выложила фото всей семьи.

Теперь у Вагана есть сестрёнка. Ни точный возраст, ни имя девочки не афишируются. По фото пользователи Сети предположили, что ей больше месяца.

Сам счастливый отец подтвердил KP.RU радостную весть, однако имя дочери назвал секретом. При этом он сразу отверг предположения журналистов о суррогатном материнстве.