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КП: певица Алла Пугачева заработала 20 млн рублей после выпуска нового альбома

Знакомая певицы Аллы Пугачевой рассказала в беседе с kp.ru, что певица удивилась доходам от выпуска ее нового альбома на цифровых площадках.

Стало известно, сколько зарабатывает Пугачева в России
© РИА Новости
«Только на одной музыкальной российской платформе за два дня она заработала на скачиваниях нового альбома более 20 млн рублей. И это только на одной цифровой площадке, а их у нас немало», — заявила женщина.

По словам знакомой, сейчас артистка вдохновилась на выпуск новый песен и надеется заработать больше денег.

«Песни это не новые, Пугачева купила их еще лет 10 назад, просто они пылились у нее в архиве», — добавила она.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала за границу с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми. Затем певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям и призвала внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом.

1 марта Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. В «P.S» вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году. 3 марта певица опубликовала новую песню.

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