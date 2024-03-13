Стало известно, сколько зарабатывает Пугачева в России

Знакомая певицы Аллы Пугачевой рассказала в беседе с kp.ru, что певица удивилась доходам от выпуска ее нового альбома на цифровых площадках.

«Только на одной музыкальной российской платформе за два дня она заработала на скачиваниях нового альбома более 20 млн рублей. И это только на одной цифровой площадке, а их у нас немало», — заявила женщина.

По словам знакомой, сейчас артистка вдохновилась на выпуск новый песен и надеется заработать больше денег.

«Песни это не новые, Пугачева купила их еще лет 10 назад, просто они пылились у нее в архиве», — добавила она.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала за границу с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми. Затем певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям и призвала внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом.

1 марта Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. В «P.S» вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году. 3 марта певица опубликовала новую песню.