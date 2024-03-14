Киркоров отказался от провокационного шоу после «голой» вечеринки

Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что не выйдет на сцену известного кабаре в этом году. При этом он отметил, что активно работает над новыми проектами.

Речь идет о пространстве Cravе, в новой постановке которого Киркоров должен был сыграть главную роль. Планы поменялись после участия артиста в нашумевшей «голой» вечеринке. При этом Киркоров готов вернуться к этой идее позже.

Сейчас кабаре будет неуместно – не те времена. Cravе никуда от нас не уйдет. Сделаем его на мое 60-летие – будет провокация, - произнес артист в разговоре с порталом «Утро.ру».

Исполнитель также добавил, что вскоре порадует поклонников новым клипом. По его словам, он будет очень красивым и сможет посоревноваться с полнометражным фильмом. Ролик будет готов к Дню рождения артиста.

Ранее бывший муж Аллы Пугачевой Евгений Болдин заявил, что главным последствием «голой» вечеринки является то, что знаменитостей удалось приструнить. Киркоров же, по мнению спикера, поехал в Донецк только после скандального мероприятия, хотя мог сделать это и раньше, однако «никто не подсказал, а сам он не догадался».