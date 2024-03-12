«Би-2» сообщила об отмене своего фестиваля в Турции

Российская рок-группа «Би-2» объявила об отмене своего фестиваля в турецком городе Кемер. Об этом группа написала в своем Telegram-канале.

Фестиваль под названием «Каникулы с Би-2» должен был состояться в конце апреля. Конкретную причину отмены мероприятия в группе не назвали.

«Друзья! Мы получили много вопросов о фестивале “Каникулы с Би-2” в Кемере. Мы проверили все возможные варианты, но, к сожалению, сообщаем, что этот фестиваль не состоится. Существуют объективные причины, по которым мы не приедем в ближайшее время в Турцию», — сказано в сообщении группы.

Отметим, что первая информация об отмене фестиваля появилась еще в конце февраля. Тогда группа пообещала разобраться в ситуации.