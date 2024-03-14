Критик объяснил пение артистов под фонограмму на телешоу

Музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил, почему на телешоу артисты поют под фонограмму. Его слова приводит NEWS.ru.

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По словам критика, это происходит по решению продюсеров проектов.

«Есть телевизионные боссы, диктующие свои правила на съемках "огоньков" и сборных концертов, где редко допускается возможность петь живьем, так как якобы это очень сложно технически: артистов много, они разные, всем нужны разные настройки аппаратуры и нет времени под каждого настраиваться», — сказал он, отметив, что подобные меры касаются и больших концертов.

Ранее критик Евгений Бабичев назвал причины, по которым эстрадная певица Алла Пугачева решила выпустить новый альбом. Эксперт отметил, что исполнительница могла принять решение о релизе пластинки ради заработка путем размещения композиций на музыкальных платформах, а также напомнил, что артистка никогда не работала в эпоху стриминга.