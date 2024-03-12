Суд поддержал взыскание с певца Шнурова штрафа за чужое фото

Суд по интеллектуальным правам принял решение по делу о взыскании с певца Сергея Шнурова 60 тыс. рублей за чужое фото самолета Sukhoi Superjet 100 в клипе на песню «Наша экономика». Документ размещен в картотеке арбитражных дел.

Согласно документу, суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.

Напомним, что фотограф Александр Попов обнаружил в клипе музыканта свою фотографию. Он подал в суд иск с требованием взыскать со Шнурова 1,2 млн рублей компенсации за нарушение его авторских прав и 200 тыс. рублей компенсации морального вреда.

На судебных заседаниях истец доказал, что снимок, который появляется в сингле, был сделан им еще в 2013 году и тогда же размещен в авторском блоге.

Суд рассмотрел обстоятельства дела и принял решение назначить штрафы в размере 20 тыс. рублей за каждое из трех нарушений — использование кадра в видеоклипе и в качестве обложки музыкального произведения на музыкальных сервисах, а также за удаление без разрешения правообладателя информации об авторском праве.

Блогер не согласился с суммой и подал апелляцию. Суд оставил решение первой инстанции без изменений.