Ивлеева оспорила отказ присудить ей миллион

Блогерша Анастасия Ивлеева подала апелляционную жалобу на решение суда после отказа присудить ей миллион рублей с петербургского ИП. Такие данные приводит Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12 февраля суд первой инстанции взыскал в ее пользу с индивидуального предпринимателя Дмитрия Ларичкина в пользу только 6 тысяч рублей из затребованного 1 миллиона.

По данным дела, Узенюк перечислила ответчику по договору 924 тысячи рублей авансового платежа платежным поручением, однако ответчик обязательства по договору не исполнил, и блогерша направила претензию от 3 апреля 2023 года с требованием возвратить денежные средства и оплатить неустойку. Ларичкин отказался, и тогда она обратилась в суд.

Суд первой инстанции не нашел достаточных оснований для возврата аванса, пишет «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что Ивлеева влезла в долги из-за собственного бара.