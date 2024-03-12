Клава Кока стала лидером среди знаменитостей по заработку в Instagram*

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова), родом из Екатеринбурга, возглавила рейтинг среди знаменитостей по заработку с рекламы в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). За 2022—2023 годы артистка заработала там 43 млн рублей, следует из аналитики «Ассоциации блогеров и агентств».

«Лидер по абсолютному заработку в 2023 году Клава Кока с доходом в 21,2 млн рублей. В 2022 году певица заработала 21,8 млн рублей», — следует из данных АБА.

Аналитики утверждают, что доход артистки упал на 600 тысяч рублей из-за снижения рекламных интеграций.

В рейтинг также попали блогерша Карина Нигай, заработав на рекламе за два года более 28 млн рублей, актриса Анна Хилькевич (17,8 млн), блогерша Карина Кросс (12,3 млн). Рейтинг закрывает блогер Дава — 7,6 млн рублей.

*Соцсеть Instagram принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ