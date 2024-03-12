Регина Тодоренко рассказала о ревности Топалова

Блогерша и телеведущая Регина Тодоренко рассказала в беседе с «Пятым каналом», что она и муж Влад Топалов ревнуют друг друга.

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Тодоренко отметила, что иногда они это делают «играя». Журналист спросил, как блогерша отнеслась к тому, если бы Топалов сделал аккаунт на сайте знакомств, чтобы добавить страсти в брак. Телеведущая призналась, что в их отношениях это работает не так.

По словам Тодоренко, у них есть другие трюки и «примочки», как разогреть отношения.

«Поэтому пока что не прибегали. Может быть, через лет десять», — пошутила блогерша.

Тодоренко рассказала, что к Топалову приковано большое количество женского внимания из-за его харизмы. По словам телеведущей, ей приятно, что певец выбрал ее, а не других.

«Мне приятно, что это мой мужчина. А не тех, кто посылает ему какие-то сердечки, лайки», — объяснила звезда.

Влад Топалов и Регина Тодоренко поженились в июле 2019 года. Их свадьба прошла в итальянском городе Сорренто. В декабре 2018 года у них появился на свет первенец — Михаил. В июле 2022-го блогерша родила второго сына Мирослава.