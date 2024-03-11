Агутин высказался о живущей в США дочери

Певец Леонид Агутин высказался о своей 25-летней дочери Елизавете, с ранних лет живущей в США. Его слова приводит The Voice.

Агутин выразил сожаление, что Елизавета не знакома с русской культурой.

«Я бы с удовольствием с ней обсудил, например, Бунина, но не могу. Но так сложилось в нашей жизни, неспециально было сделано. Но как же Лиза круто делает музыку!» — заявил артист.

Дочь Агутина и певицы Анжелики Варум выступает со своей рок-группой в ночных клубах. В 2023 году коллектив играл на разогреве у культовой группы Bon Jovi.

«Она очень любит рок, делает его на высоком уровне. У нас эта музыка не имеет социального заказа вообще. У нее в России не было бы никакого поля, где ее можно было бы делать», — оценил Агутин творчество дочери.

Ранее отец Агутина рассказал о своем участии в карьере артиста.