Блогера Большакова оштрафовали на 200 тысяч рублей после вечеринки Ивлеевой

Мировой судья в Москве оштрафовал на 200 тыс. рублей еще одного участника «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой блогера Вячеслава Большакова. RT на русском

Он был признан виновным по ч. 3 статьи 6.21 КоАП России (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). Газета.Ru

Гостями "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой 21 декабря были певцы и артисты, среди которых Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти, журналистка Ксения Собчак и другие. Ивлеева была оштрафована на 100 тыс. рублей, рэпера Николая Васильева (Vacio) в общей сложности арестовали на 25 суток и оштрафовали на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. ТАСС