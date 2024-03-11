Шура объяснил задержку концерта в Новосибирске более чем на час

Певец Шура в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) объяснил новости о задержке концерта в Новосибирске на полтора часа.

© Личный архив Шуры

«Друзья мои, выход мой на сцену в 18:00, а то пресса в Новосибирске вчера про меня написала, что я задержал концерт на полтора часа. Сбор гостей объявлен на 17:00, а концерт в 18:00. А то такие небылицы про меня пишут! Я люблю своего зрителя и уважаю! Жду вас», — написал Шура.

8 марта очевидица концерта Шуры в Новосибирске заявила, что артист задержал концерт на час.

«Шура вышел к зрителям спустя час и 15 минут после заявленного времени. Видимо, из-за того, что люди очень устали ждать, народ не сильно раскачался. А так зал был полон», — отмечала гостья.

Недавно Шура устроил скандал в студии шоу «Это нормально?». Во время проекта один из гостей начал нелестно высказываться о Шуре. Певца это возмутило, и он начал отвечать на критику. В итоге артист покинул студию. После этого мужчину, спорившего с исполнителем, попросили уйти. Только после этого Шура вернулся на свое место.

Ранее Анна Асти выступила на публике после скандала с вечеринкой Ивлеевой.