Егор Крид объявил об уходе из шоу «Голос. Дети»

Популярный певец Егор Крид в ходе прямого эфира в своем микроблоге сообщил об уходе из вокального телешоу «Голос. Дети».

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По словам музыканта, несмотря на определенные достижения в качестве наставника проекта, он больше не желает участвовать в «Голосе».

«Я думаю, ребят, мой путь на „Голосе“ уже закончен. Если быть честным, наверное, объективным, то мой путь на проекте подошел к концу. Я сделал там все возможное и невозможное», — поделился артист.

Стоит отметить, что впервые Егор Крид стал наставником в восьмом сезоне шоу «Голос. Дети», премьера которого состоялась в 2021 году. Уже в первом сезоне с участием певца его подопечная Елизавета Трофимова стала второй в проекте. В следующем году Аделия Загребина из команды Крида и вовсе одержала победу на шоу. В десятом сезоне подопечная исполнителя хита «Самая самая» Милана Пономаренко в финале заняла второе место. В последнем «специальном» сезоне «Голос. Уже не дети» команде Крида снова удалось победить.

Ранее стало известно, что ресторан Егора Крида и Тимати Gucci Cafe задолжал 205 тысяч рублей перед ФНС.