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Земфира* обжаловала отказ снятия с нее статуса иноагента

Российская певица Земфира Рамазанова (признана в РФ иноагентом) обжаловала отказ снять с неё статус иностранного агента в кассационном суде, сообщает ТАСС.

Земфира* обжаловала отказ снятия с нее статуса иноагента
© nsn.fm
«Кассационная жалоба по делу зарегистрирована», — указали в суде.

Земфира пополнила список иноагентов в феврале 2023 года. Певица пыталась оспорить данное решение, однако Мосгорсуд апелляционную жалобу отклонил. Ранее Земфира заявила, что не намерена затягивать с выпуском своего следующего альбома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Шоу-бизнес
Земфира Рамазанова
Мосгорсуд
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