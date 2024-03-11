Лариса Гузеева впервые вышла на связь после серьезной травмы

Если верить в суеверия, то можно серьезно подумать, что в этом году на звезд положено какое-то странное проклятие, ведь уже которая знаменитость получает тяжелую травму. Лера Кудрявцева, например, сломала ногу, а у Евгения Петросяна был перелом предплечья. А теперь очередной жертвой стала Лариса Гузеева. Новостью поделилась сама телеведущая.

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6 марта Гузеева написала в своем личном микроблоге, что сломала ногу. По ее словам, она упала на ровном месте, но в больницу не поспешила. Однако боль так усилилась, что через неделю она все-таки обратилась к врачам, и ей поставили гипс.

Ведущая шоу «Давай поженимся» философски отнеслась к своей травме, посчитав, что, наверное, она идет по неправильному пути в жизни. После этого Лариса Андреевна на несколько дней пропала с радаров, и поклонники стали переживать за нее.

10 марта телеведущая успокоила подписчиков, впервые выйдя на связь. Несмотря на травму, актриса настроена вполне оптимистично. Она опубликовала фотографию, где лежит на диване со своей собакой, а рядом стоят костыли.

«Нет преданнее существа на Земле», — подписала кадр Гузеева.

А на втором видео Лариса показала красивый торт со смешной надписью, который ей подарила продюсер Азиза Иргашева и пожелала подруге скорейшего выздоровления.