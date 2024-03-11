Валерия заявила об опасности сайтов знакомств

Певица Валерия посетила премьеру фильма «Любовь со второго взгляда» и поделилась своим мнением о поиске пары через сайты знакомств. В беседе с Пятым каналом исполнительница хитов «Часики», «Нежность моя», «Капелькою» предупредила об опасности подобных платформ.

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«Я совершенно не в теме, не знаю статистику. Действительно, встречаются люди, находятся нормальные? Ну, слава Богу, значит, есть шанс встретить свою любовь, значит, сайты нужны. Мне кажется, там аферистов много, это логично, опасно», — заявила Валерия.

Напомним, Валерия уже 20 лет состоит в браке с Иосифом Пригожиным. Певица и продюсер считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. На протяжении всех лет совместной жизни Иосиф Пригожин поддерживает Валерию во всех начинаниях и помогает ей с развитием карьеры.

Ранее сообщалось о том, что Валерия рассказала, что Иосиф Пригожин подарил ей на 8 Марта.