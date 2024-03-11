Кейт Миддлтон появилась без обручального кольца на первом фото после болезни

Поклонники Кейт Миддлтон обратили внимание, что на ее первом официальном после болезни фото отсутствует обручальное кольцо. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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На снимке, опубликованном накануне, принцесса Уэльская сфотографировалась на фоне цветущего сада в окружении детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Новое официальное фото с ней было опубликовано впервые с 25 декабря 2023 года.

Daily Mail отмечает, что на снимке у Миддлтон нет ни обручального кольца, ни кольца, подаренного ей в честь помолвки, без которых она почти никогда не появляется на публике. Это подпитывает слухи, которые связывали ее двухмесячное отсутствие с тем, что она якобы намеревается развестись с принцем Уильямом.

В соцсети X (бывший Twitter) сторонники теорий заговора, появившихся за время продолжительного «исчезновения» принцессы, усомнились в подлинности фото. Они обратили внимание на необычно зеленый для раннего марта сад, следы небрежного редактирования снимка и странный жест принца Луи, демонстрирующего скрещенные пальцы.

В итоге фотографию отозвали ведущие мировые СМИ.

Ранее сообщалось, что после неожиданной операции на брюшной полости, которая прошла в январе, Кейт Миддлтон не делала заявлений и не появлялась на публике, а дворец не публиковал фотографии и видео с ней. Теории заговора объясняли ее «исчезновение» серьезной болезнью, комой и даже разводом.