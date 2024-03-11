Известная российская модель высказалась об отношениях с Павлом Дуровым

Известная российская модель Алена Шишкова рассказала, что вопреки слухам никогда не состояла в романтических отношениях с предпринимателем, основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Подробности она раскрыла в интервью журналистке Надежде Стрелец, доступном на YouTube.

© Lenta.ru

«У нас не было никогда отношений, мы просто путешествовали вместе, общались, нам было интересно вместе, он такой же закрытый человек, как и я», — высказалась Шишкова об общении с Дуровым.

По словам модели, в ходе совместного времяпрепровождения с ней предприниматель «обычно сидел в ноутбуке и работал».

Шишкова рассказала, что сейчас она также поддерживает общение с Дуровым, и назвала его очень хорошим человеком.

«У него очень тесный круг друзей, на него всегда можно положиться, рассчитывать, я таких вот прям честных людей мало встречала — он всегда говорит так, как есть, никогда не обманывает», — описала предпринимателя модель и добавила, что он также умеет хранить секреты.

Ранее об общении с Дуровым рассказал рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Артист заявил, что бизнесмен ведет отшельническую жизнь, а также назвал его «тотальным зожником».