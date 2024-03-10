Мадонна оскорбила инвалида на своем концерте

Мадонне пришлось извиняться перед зрителем на своем концерте. 65-летняя певица выступала в Kia Forum в Лос-Анджелесе.

Как пишет gazeta.ru, ссылаясь на информацию из зарубежных изданий, во время выступления Мадонна обратила внимание на зрителя, который, в отличие от большинства, спокойно сидел и не веселился. Она спросила, почему он не танцует.

«Ты так и собираешь сидеть?» — задала вопрос со сцены певица.

Но, когда Мадонна подошла поближе, она увидела, что человек сидит в инвалидном кресле. Исполнительница тут же извинилась.

«О, ладно. Политически некорректно. Прошу прощения. Я рада, что ты здесь», — сказала Мадонна.

Как сообщается, за свое высказывание Мадонна подверглась резкой критике в социальных сетях.

Сама певица не раз попадала в неловкие ситуации. Так, не столь давно, во время шоу на Climate Pledge Arena в Сиэтле танцор потерял равновесие и уронил сидящую на стуле Мадонну.

Исполнительница не растерялась, перевернулась на живот, задорно рассмеялась и продолжила петь. Через некоторое время члены группы помогли ей подняться и снова сесть на стул.