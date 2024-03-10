Shaman рассказал об истории создания своего сценического образа

Ярослав Дронов, известный публике под сценическим псевдонимом Shaman рассказал во время общения с журналистами перед своим концертом 9 марта, что он на сцене с четырех лет, и уже тогда начал формироваться его образ как певца.

«Привычки формируются с детства. Если посмотреть на меня в 5-6-летнего и увидеть мой образ на сцене, там тоже присутствовали кожаные штаны и белая рубашка. Я с четырех лет на сцене. Я знаю законы жанра и знаю, что на сцене смотрится», - объяснил Ярослав.

При этом певцу очень нравится эпатировать публику. Так, накануне он вышел на сцену с длинными волосами. А через пару песен появился уже с короткой стрижкой. Об этом информирует 5 Канал.

«Пришлось за несколько дней удлинить себе кое-что. Мужчины меня поймут. Но это на время! Артист должен удивлять!» - отметил он.

Дронов уверен – если об артисте говорят, значит, он владеет зрительским вниманием.

«Если это обсуждается, яркая деталь образа становится объектом пересудов, значит, я попал в точку», - констатировал Shaman.

В Международный женский день Ярослав выступил для сотрудниц и осужденных в Можайской женской колонии ИК-5.