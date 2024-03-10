Максим Галкин* показал редкие фото с сыном в Израиле

Юморист и актер Максим Галкин* (признан в РФ иностранным агентом) показал поклонникам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкие фотографии вместе со своим сыном Гарри.

На снимках Максим Галкин позировал вместе с маленьким сыном на пляже в Израиле. Юморист был одет в голубые пляжные шорты в морском стиле, а Гарри — белую панамку с изображением Микки Мауса и плавки в бело-синюю полоску. Актер держал мальчика в руках и улыбался в камеру.

© Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Из неопубликованного: Я с Гариком в Израиле, май 2015-го», — подписал фото Максим Галкин.

29 сентября 2022 года сообщалось, что Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой уехали в Израиль после начала специальной военной операции. В ноябре 2023 года Галкин и Пугачева отправились на Кипр. Затем знакомый певицы сообщал, что она планирует переехать в Великобританию после новогодних праздников. Он признавался, что звездная пара хочет, чтобы дети получили образование в Лондоне.

Депутат объяснил, почему дети Пугачевой и Галкина останутся без наследства

В феврале появилась информация, что в Госдуме призвали МВД проверить, можно ли изъять у Аллы Пугачевой и Максима Галкина недвижимость по закону о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах и призывы к деятельности, направленной против безопасности государства.

Ранее 55-летняя Светлана Бондарчук опубликовала редкое фото сына от нового мужа.