Меган Маркл рассказала, как пережила травлю

Супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала, что пережила травлю из-за рождения детей, сообщает Elle. По ее словам, она не понимает, откуда в людях столько ненависти.

Пик издевательств и оскорблений, с которыми я столкнулась в интернете, пришелся на период, когда я была беременна Арчи и Лили и когда они только родились. Молодые мамы очень уязвимы. Сложно понять, откуда в людях столько ненависти. Это не просто язвительные замечания, это жестокость, — рассказала Маркл.

Ранее эксперт по связям с общественностью Рене Смит назвала пять вещей, которые нужно сделать Маркл ради благосклонности британской публики. По ее словам, ей следует сосредоточиться на благотворительности и публичных «реверансах» королевской семье.

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Кроме того, Маркл, по мнению эксперта, нужно использовать социальные сети для обмена опытом и мотивацией с общественностью, а также быть открытой по поводу причин своего возвращения в королевство. Помимо этого, Смит считает, что жене принца Гарри нужно больше общаться с прессой.

До этого дети принца Гарри и Меган Маркл получили фамилию Сассекс. Раньше они носили королевскую фамилию Маунтбаттен-Виндзор. Это связано с коронацией британского короля Карла III, после которой Гарри и Меган получили титулы герцога и герцогини Сассекских.