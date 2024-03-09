Адвокат оценил шансы Ефремова выйти на свободу весной

Кандидат юридических наук Андрей Алешкин, экс-адвокат Михаила Ефремова, считает, что заслуженный артист России возможно, скоро окажется на свободе.

Администрация ИК – 4 в Белгородской области, где отбывает наказание актер, одобрила ходатайство заключенного об условно – досрочном освобождении. Алешкин предполагает, что шансы выйти на свободу этой весной у Ефремова есть. Об этом сообщает портал prozvezd.info.

Если решение Алексеевского районного суда Белгородской области будет положительным, то на его исполнение дается 15 дней. Правда, пострадавшая сторона может подать апелляцию, которая остановит освобождение заключенного на пару месяцев.

Ефремов может выйти по УДО: какие факторы будут на это влиять

Режиссер Гарик Сукачев готовит спектакль в «Современнике» к освобождению из колонии актера Михаила Ефремова. Об этом сообщила бывший администратор театра Галина Лиштванова. Она отметила, что коллеги сильно ждут возвращения артиста, и, вероятно, он вернется на сцену, как только выйдет на свободу.