Крапивина объяснила, как попала на обложку альбома Пугачевой

Нателла Крапивина теперь живет в Европе. Сейчас, когда широко обсуждается новый альбом Пугачевой «P.S.», продюсер рассказала, как попала на его обложку.

Этот снимок Алла Пугачева использовала для своего юбилейного концерта 2019 году. Само фото сделано годом раньше, когда в Москве Алла Борисовна пришла на показ нашумевшего фильма «Кислота», где на нее буквально налетели представители прессы и поклонники. Об этом пишет СтарХит.

«Когда мы прорывались через толпу, я хотела ее обезопасить, не хотела, чтобы кто-то притрагивался к ней руками. На следующий день фотограф Гена Абраменко прислал это фото. Потрясающая фотка, я ее себе сохранила, подумала — здорово, теперь у меня есть такой снимок», — рассказала Нателл

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Позднее Крапивиной позвонила ассистент Пугачевой и спросила разрешения на использование этого снимка. Продюсер дала согласие.

«Хоть рожки мне нарисуйте, я почту за честь. Правда, думала, они передумают, ведь это было спонтанное решение. Потом уехала в Майами отдыхать, проснулась, а в телефоне 400 сообщений. Мне звонил весь шоу-бизнес во главе с Филиппом Киркоровым», - вспоминает она.

И вот теперь тот же снимок выбран для обложки нового альбома Примадонны «P.S.».

«Я никакого отношения не имею к этому альбому, я не принимала участия в этих концертах. Но я думаю, что многие люди хотели бы оказаться на моем месте», — отметила Крапивина.

Певица Алла Пугачева выпустила первый за 16 лет альбом под названием «P.S.», он вышел на стриминговых платформах, в него вошли live-версии песен, записанных на юбилейном концерте «Алла Пугачева. P.S.». В альбом вошли старые песни в новых аранжировках: «Не делайте мне больно, господа», «Свеча горела», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет».