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Крапивина объяснила, как попала на обложку альбома Пугачевой

Нателла Крапивина теперь живет в Европе. Сейчас, когда широко обсуждается новый альбом Пугачевой «P.S.», продюсер рассказала, как попала на его обложку.

Крапивина объяснила, как попала на обложку альбома Пугачевой
© РИА Новости

Этот снимок Алла Пугачева использовала для своего юбилейного концерта 2019 году. Само фото сделано годом раньше, когда в Москве Алла Борисовна пришла на показ нашумевшего фильма «Кислота», где на нее буквально налетели представители прессы и поклонники. Об этом пишет СтарХит.

«Когда мы прорывались через толпу, я хотела ее обезопасить, не хотела, чтобы кто-то притрагивался к ней руками. На следующий день фотограф Гена Абраменко прислал это фото. Потрясающая фотка, я ее себе сохранила, подумала — здорово, теперь у меня есть такой снимок», — рассказала Нателл
© Википедия

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Позднее Крапивиной позвонила ассистент Пугачевой и спросила разрешения на использование этого снимка. Продюсер дала согласие.

«Хоть рожки мне нарисуйте, я почту за честь. Правда, думала, они передумают, ведь это было спонтанное решение. Потом уехала в Майами отдыхать, проснулась, а в телефоне 400 сообщений. Мне звонил весь шоу-бизнес во главе с Филиппом Киркоровым», - вспоминает она.

И вот теперь тот же снимок выбран для обложки нового альбома Примадонны «P.S.».

«Я никакого отношения не имею к этому альбому, я не принимала участия в этих концертах. Но я думаю, что многие люди хотели бы оказаться на моем месте», — отметила Крапивина.

Певица Алла Пугачева выпустила первый за 16 лет альбом под названием «P.S.», он вышел на стриминговых платформах, в него вошли live-версии песен, записанных на юбилейном концерте «Алла Пугачева. P.S.». В альбом вошли старые песни в новых аранжировках: «Не делайте мне больно, господа», «Свеча горела», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет».

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