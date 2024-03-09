Краско рассказал о планах раздела дачи между наследниками

У Ивана Краско пятеро детей. В данный момент пожилой актер не связан узами брака. У него есть помощница Дарья Пашкова, которая моложе мэтра на 64 года.

Некоторое время назад Краско достался дом в родной деревне Вартемяги Ленинградской области, но артист еще не переоформил недвижимость на себя.

Иван Иванович объяснил журналистам передачи «Хватит слухов!» на Центральном телевидении, что собирается разделить недвижимость между всеми близкими людьми. Об этом пишет СтарХит.

«Еще не оформил, но, если власти займутся… Думаю, надо выходить на уровень губернатора Ленинградской области. Тогда хватит на всех: по комнате Ване, Феде, Наталье Николаевне. Почему нет?» - говорит Краско.

Родственники переживают, что имуществом патриарха семьи может завладеть его молодая помощница. Однако Дарья сразу сказала, что помогает пожилому артисту исключительно по собственному желанию и не претендует на какую-либо недвижимость.

Осенью прошлого года Иван Краско сообщал, что за ним после выписки из больницы, где ему удаляли тромб, ухаживают сыновья Иван и Федор. Также за самочувствием артиста следит его помощница Дарья Пашкова.