52-летний поп-певец умер от сердечного приступа перед концертом 8 марта
8 марта в Касабланке, своем родном городе, умер Абду Шериф, марокканский эстрадный и оперный певец, носивший в арабском мире титул "Новый соловей".
По сообщениям СМИ, "соловей" скончался в больнице, куда был экстренно госпитализирован после сердечного приступа.
Произошло это за несколько часов до запланированного на вечер того же дня концерта.
Отмечено, что Абду умер вскоре после того, как в своем доме в Касабланке был найден мертвым Омар Шериф, еще одна звезда марокканской эстрады.
Причиной смерти Омара также стали проблемы с сердцем.