Поп-певец умер от сердечного приступа перед концертом 8 марта

8 марта в Касабланке, своем родном городе, умер Абду Шериф, марокканский эстрадный и оперный певец, носивший в арабском мире титул "Новый соловей".

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По сообщениям СМИ, "соловей" скончался в больнице, куда был экстренно госпитализирован после сердечного приступа.

Произошло это за несколько часов до запланированного на вечер того же дня концерта.

Отмечено, что Абду умер вскоре после того, как в своем доме в Касабланке был найден мертвым Омар Шериф, еще одна звезда марокканской эстрады.

Причиной смерти Омара также стали проблемы с сердцем.