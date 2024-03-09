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52-летний поп-певец умер от сердечного приступа перед концертом 8 марта

8 марта в Касабланке, своем родном городе, умер Абду Шериф, марокканский эстрадный и оперный певец, носивший в арабском мире титул "Новый соловей".

Поп-певец умер от сердечного приступа перед концертом 8 марта
© Российская Газета

По сообщениям СМИ, "соловей" скончался в больнице, куда был экстренно госпитализирован после сердечного приступа.

Произошло это за несколько часов до запланированного на вечер того же дня концерта.

Отмечено, что Абду умер вскоре после того, как в своем доме в Касабланке был найден мертвым Омар Шериф, еще одна звезда марокканской эстрады.

Причиной смерти Омара также стали проблемы с сердцем.

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