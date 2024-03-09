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Компании Рудковской пришлось отвечать за использование чужого фото

Суд постановил, чтобы компания «Поста да вип», совладельцем которой является продюсер Яна Рудковская, выплатила 55 тысяч рублей фотографу Александру Панькову.

Компании Рудковской пришлось отвечать за использование чужого фото
© Рамблер

В 2021 году в журнале Posta Magazine вышла статья о путешествиях по Хакасии. Автором одного из снимков, иллюстрировавших текст, был Александр Паньков. Разрешения на публикацию фотограф не давал, и его авторство в журнале указано не было.

Паньков подал иск с требованием выплатить ему компенсацию и удалить фотографию из статьи. Об этом информирует gazeta.ruю

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск. ООО «Поста да вип» заплатило 55 тысяч рублей фотографу как компенсацию за нарушение авторских прав, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 200 руб.

Но условие об удалении фотографии выполнено не было. Паньков и его представители намерены повторно обратиться в суд.

Ранее продюсер Яна Рудковская заявила о развале шоу-бизнеса из-за отсутствия новых лиц.

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