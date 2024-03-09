Компании Рудковской пришлось отвечать за использование чужого фото

Суд постановил, чтобы компания «Поста да вип», совладельцем которой является продюсер Яна Рудковская, выплатила 55 тысяч рублей фотографу Александру Панькову.

В 2021 году в журнале Posta Magazine вышла статья о путешествиях по Хакасии. Автором одного из снимков, иллюстрировавших текст, был Александр Паньков. Разрешения на публикацию фотограф не давал, и его авторство в журнале указано не было.

Паньков подал иск с требованием выплатить ему компенсацию и удалить фотографию из статьи. Об этом информирует gazeta.ruю

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск. ООО «Поста да вип» заплатило 55 тысяч рублей фотографу как компенсацию за нарушение авторских прав, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 200 руб.

Но условие об удалении фотографии выполнено не было. Паньков и его представители намерены повторно обратиться в суд.

Ранее продюсер Яна Рудковская заявила о развале шоу-бизнеса из-за отсутствия новых лиц.