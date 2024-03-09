Тодоренко дала советы, как преодолеть кризисы в семье

Регина Тодоренко объяснила, как она и ее супруг Влад Топалов действуют, когда в отношениях наступает кризис. Своим опытом она поделилась в беседе с журналистами 5 Канала на премьере комедии «Любовь со второго взгляда».

«Если вы чувствуете, что вот-вот надвигается цунами конфликта, надо вспомнить, что вы вместе, в одной команде, а не друг против друга. И это нам с Владом очень помогает. Мы вспоминаем, что играем на одном поле, в одной команде, а не друг против друга. Тогда конфликт нивелируется», - рассказала телеведущая.

Оба супруга - люди эмоциональные, и поэтому часто ссорятся. Но до серьезных конфликтов не доходит.

«Мы с Владом сталкиваемся с кризисом каждый день. Немножко ненавидим друг друга, но гасим это эмоциональное пламя друг в друге и пытаемся направить в нужное русло», — сказала Тодоренко.

Ранее телеведущая и блогер Регина Тодоренко пошутила в беседе с телеканалом НТВ, что на шоу «Маска» у членов жюри развивается шизофрения и раздвоение личности. Тодоренко объяснила свою шутку спецификой программы, в которой нужно угадывать личность под маской.

По словам звезды, в своих догадках члены жюри могу спутать женщину с мужчиной. Известно, что сама телеведущая не узнала в костюме своего супруга, певца Влада Топалова.