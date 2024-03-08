Shaman устроил концерт в женской колонии

Певец Ярослав Дронов (Shaman) устроил благотворительный концерт в Можайской женской колонии в Подмосковье, где впервые представил новую песню "Мама". Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

"Популярный артист поздравил с Международным женским днем сотрудниц уголовно-исполнительной системы и женщин, отбывающих наказание в учреждении. Главным сюрпризом стала премьера новой композиции "Мама", - рассказал в ФСИН.

Shaman приехал с огромной корзиной цветов, он исполнил свои хиты "Ты моя", "Встанем", "Я русский".

"Все мужчины страны поздравляют своих дочерей, сестер, жен, мам и бабушек. А я приехал спеть для тех, кто не избалован вниманием, - женщин, находящихся в местах лишения свободы. Именно здесь, в Можайской женской колонии, сегодня впервые со сцены прозвучала "Мама", моя новая песня", - сказал певец, слова которого привели в пресс-службе ФСИН.

SHAMAN заявил, что женщины являются прочной опорой всех мужчин в России

Женщины подарили ему картины, нарисованные карандашом и маслом на холсте.