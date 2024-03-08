Певица Анна Asti впервые вышла на сцену после долгого перерыва. Она выступила в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Об этом сообщает РИА Новости.

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Свое первое выступление после двухмесячного перерыва артистка приурочила к Международному женскому дню. Она дала концерт на выставке "Россия".

Ранее Анна Asti сообщила, что перевела четыре миллиона рублей благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", а также запустила свой фонд помощи "Феникс", чтобы преодолеть череду отмененных выступлений.

До этого певец Филипп Киркоров приехал с визитом в ДНР утром 13 февраля. По данным ряда СМИ, он планирует выступить в республике с концертом. В ходе встречи с участниками спецоперации Киркоров сказал, что не собирается покидать Россию.