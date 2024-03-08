Орнела Мути оценила российскую индустрию моды

Орнелла Мути приехала в Россию вместе со своей дочерью Найке Ривелли, которая принимала участие в Московской неделе моды в качестве модели.

Звезда итальянского кино устроила шоппинг по российским магазинам, где выбрала себе сумку российского бренда. Об этом пишут 7days.

Орнелла убеждена, что модная индустрия в России ничем не хуже парижской и итальянской. Для большего успеха требуется грамотный пиар и поддержка всемирно известных дизайнеров.

9 марта великая актриса и поистине великолепная женщина, Орнелла Мути, известная российскому зрителю по множеству замечательных фильмов, празднует день рождения.