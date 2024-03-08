Собчак рассказала, когда возникли ее близкие связи с Зеленским

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак на своем YouTube-канале высмеяла утверждения авторов НТВ о близких отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ведущая с сарказмом напомнила о совместной работе с актером в фильме и ТВ-шоу.

Как вы могли пройти мимо главного козыря, 300 раз использованного до этого, прямо затертая шестерка в колоде — я и Зеленский вместе снимались в фильме «Ржевский против Наполеона». Тогда и установились наши близкие связи. Ну и плюс кадры из программы «Слава богу, ты пришел», где я прыгаю у него на коленях, — сказала Собчак.

Ранее Собчак сравнила телеканал НТВ с клещом после серии фильмов о ее жизни. Журналистка выразила мысль, что ей «придется повозиться», чтобы избавиться от паразита.