Ивлеева в праздничный день обратилась к россиянкам

Анастасия Ивлеева обратилась к женщинам России с поздравлением по случаю 8 Марта. Телеведущая особо выделила женщин-военнослужащих, пожелав им огромного счастья и бесконечной любви.

«Быть женщиной — это нести ответственность. За то, какой пример ты подаешь, как воспитываешь детей, как реализовываешься и каким идеалам служишь. Мы, женщины, — это настоящая сила, которая кроется в милосердии, человеколюбии и возможности развиваться сразу в нескольких сферах жизни, — написала Ивлеева в Телеграм-канале.

Она добавила, что россиянкам не нужно бояться меняться самим и изменять мир вокруг себя, сообщают news.ru.

Telegram-канал SHOT сообщает, что мебельная фирма из Санкт-Петербурга, у которой блогер Анастасия Ивлеева отсудила шесть тысяч рублей, подает встречный иск в суд. По данным канала, компания намерена защищать деловую репутацию.

Кроме того, уточнил SHOT, апелляцию на решение суда подала и сама Ивлеева. По информации канала, ее не удовлетворил размер компенсации.