Агутин высказался о старте карьеры Валиевой как певицы

Камилу Валиеву исключили из сборной России по фигурному катанию. Незадолго до этого спортсменка объявила о выпуске своего трека. Леонид Агутин в беседе с VOICE высказал свое мнение по этому поводу.

Сейчас Камила готовится к участию в ледовых шоу своего тренера – Этери Тутберидзе. А по информации СМИ, она скоро представит публике свой первый трек – фит с MIA BOYKA. Релиз намечен на 26 апреля, в день рождения Валиевой.

Агутин не один сезон занимал кресло наставника в «Голосе» и видел многих начинающих артистов. Правда, послушать, как поет фигуристка, Леониду не довелось. Но в целом отн считает, что у девушки может все сложиться удачно.

«Мы никогда не знаем... Редко бывает, когда человек награжден одинаково многими и совершенно противоположными талантами. Посмотрим. Нельзя ни в чем зарекаться. Может, Камила... Дело же не в каких-то вокальных данных, а дело в персональных качествах человека. Я сейчас про духовное, душевное вложение. Тембр голоса может быть интересен. Материал сам – кто и как его написал. Может, он гениально написан и подходит этому человеку. В общем, многие факторы влияют», — сказал исполнитель.

Накануне был анонсирован проект ледового шоу в Китае, где Валиева предстанет в роли главной героини.