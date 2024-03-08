Лену Ленину оштрафовали во Франции за помощь бездомной

Лену Ленину оштрафовали во Франции из-за того, что она помогла бездомной. Об этом сообщает Kp.ru.

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Лена Ленина уже давно живет во Франции. Однако бизнесвумен знает не обо всех законах страны. Так, во Франции власти запретили подавать милостыню попрошайкам на улице — за это грозит штраф.

Как раз в такую ситуацию и попала бизнесвумен накануне 8 марта. Она заметила на улице дурно одетую женщину и решила протянуть ей 10 евро. Это увидел полицейский, который выписал Лениной штраф в 100 евро.

По словам знаменитости, она считает такой подход государства правильным.

«Обидно, что добрые дела наказуемы. Но сегодня невозможно отличить истинно нуждающихся от мошенников, поэтому поддерживаю инициативу городских властей. Бездомных на европейских улицах, действительно, стало гораздо меньше», — рассказала она.

Ленина добавила, что 10 евро, которые она отдала женщине, у нее не отобрали.

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