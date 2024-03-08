Киркоров: «Скоро на проекте, как и в стране, станет меньше звезд»
Филипп Киркоров принял участие в шоу под названием «Звезды». Певец приехал заранее, настоял на репетиции своего номера, танцев и сценок, где высмеивал самого себя. Зрители приняли артиста очень тепло, Филиппу Бедросовичу много аплодировали.
В процессе выступления поп-король отечественной эстрады заявил:
«Скоро на проекте, как и в стране, станет меньше звезд»
Зал в очередной раз взорвался аплодисментами. Не дожидаясь тишины, Филипп перешел на английский язык, прочитал известные строки Пушкина и закончил свою речь воспоминаниями о болгарских корнях, рассказывает «Московский Комсомолец».
Я к вам пишу — чего же боле?Что я могу еще сказать?Теперь, я знаю, в вашей волеМеня презреньем наказать, - произнес певец.
Останется ли Киркоров в программе, должно объявить жюри, в котором, в частности, Тимати, Гарик Харламов, Валя Карнавал, Артемий Лебедев.
Недавно певец Филипп Киркоров вновь вернулся на сцену после долгого перерыва. Поп-король планировал вновь собирать концерты по всей России, однако наткнулся на проблему. Дело в том, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил запретить концерты звезд, поющих под фонограмму.