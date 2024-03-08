Киркоров: «Скоро на проекте, как и в стране, станет меньше звезд»

Филипп Киркоров принял участие в шоу под названием «Звезды». Певец приехал заранее, настоял на репетиции своего номера, танцев и сценок, где высмеивал самого себя. Зрители приняли артиста очень тепло, Филиппу Бедросовичу много аплодировали.

В процессе выступления поп-король отечественной эстрады заявил:

«Скоро на проекте, как и в стране, станет меньше звезд»

Зал в очередной раз взорвался аплодисментами. Не дожидаясь тишины, Филипп перешел на английский язык, прочитал известные строки Пушкина и закончил свою речь воспоминаниями о болгарских корнях, рассказывает «Московский Комсомолец».

Я к вам пишу — чего же боле? Что я могу еще сказать? Теперь, я знаю, в вашей воле Меня презреньем наказать, - произнес певец.

Останется ли Киркоров в программе, должно объявить жюри, в котором, в частности, Тимати, Гарик Харламов, Валя Карнавал, Артемий Лебедев.

Недавно певец Филипп Киркоров вновь вернулся на сцену после долгого перерыва. Поп-король планировал вновь собирать концерты по всей России, однако наткнулся на проблему. Дело в том, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил запретить концерты звезд, поющих под фонограмму.