Появилось сравнение райдеров Егора Крида и Льва Лещенко

Райдеры популярных артистов Егора Крида и Льва Лещенко резко отличаются. Во сколько приглашающей стороне обойдется выступление певцов на частных мероприятиях, разбирался Telegram-канал Shot.

Райдер Егора Крида, попавший в распоряжение канала, весьма детализован. И кроме непосредственно оплаты за концерт, там присутствуют такие требования, как масло гхи, отварной бурый рис, авокадо, физалис и орехи макадамия, а также кроссовки Nike Air Force 1.

Также заявлена необходимость постоянного сопровождения певца охранниками, чей рост должен быть не меньше 1 метра 90 см, и очень подробно прописано, что должно быть в номере отеля.

Так, от организаторов ожидают президентский люкс с двуспальной кроватью и плотными шторами на окнах. Также в номере должна быть игровая приставка с двумя джойстиками, микрофонная стойка, игровые клавиатура и мышь, а также зарядка к телефону определенной длины.

При этом у Льва Лещенко нет особых предпочтений по поводу номера в гостинице и пожеланий к охране. В отличие от Крида, он также весьма скромен в райдере по еде. Так, Лещенко хотел бы видеть «фрукты, мед, чай и кофе, воду, холодные закуски и бутерброды». Его выступление обойдется в 1,7 млн рублей.

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Ранее стало известно, что выступления российской певицы Кати Лель подешевели в четыре раза, а райдер один из самых скромных на российской эстраде. Сейчас за участие в частном мероприятии певица просит миллион рублей, есть также доппредложение - спеть дуэтом с любым гостем. За это организаторы должны доплатить 500 тысяч.