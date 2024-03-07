Светлана Бондарчук рассказала о своем разводе

55-летняя телеведущая Светлана Бондарчук в 2016 году рассталась с мужем Федором Бондарчуком после 25 совместной жизни. После развода бывшие супруги снова обрели семейное счастье. Бизнесвумен считает, что после брака жизнь не заканчивается, поэтому не стоит за него сильно цепляться.

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Светская львица призналась, что вдохновляет многих женщин значительно младше нее. Телеведущая выступает против эйджизма (негативный стереотип о какой-либо возрастной категории — прим. «Страсти») и взрослости.

Бондарчук отметила, что она против разводов. Но цепляться за изжившие себя отношения не стоит, уверена она. Особенно не нужно это делать ради детей.

«Все несчастны, но нет: мы сохраним брак из-за детей. Не нужно этого делать, дети этого не оценят. Брак нужно сохранять только из-за себя. В таком браке растут счастливые дети, и вокруг все цветет и пахнет», — сказала Светлана в эфире подкаста «Вдохновение» от HiFi-стриминга Звук.

Телеведущая привела себя в пример того, как можно все успевать, несмотря на возраст.

У Светланы и 56-летнего Федора Бондарчука есть сын Сергей и дочь Варвара. В 2020 году телеведущая вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко. Режиссер с 2019 года счастлив в браке с актрисой Паулиной Андреевой — в 2021 году у супругов родился сын Иван.

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