Лолите ответили на ее ультиматум по поводу возвращения на сцену

Певица Лолита Милявская — «очень своенравный исполнитель» на российской эстраде, чьи действия сложно предугадать, рассказал NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, знаменитость «отменили», так как она — чуть ли не единственная, кто не извинился сразу за участие в «почти голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

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Лолита очень своенравный исполнитель. Сложно предугадать ее действия. Ее громкие возгласы тоже могут быть эмоциональным всплеском. Вечеринку Ивлеевой ей не простили, так как она чуть ли не единственная, кто решил не извиняться сразу после мероприятия, хотя почти все это сделали. А Лолита выстраивала позицию — она вот такая, примите ее такой. Потом она начала говорить, что ошиблась. Может поэтому момент с отменами гастролей затягивается, — добавил Рудченко.

Ранее Милявская в своем Telegram-канале потребовала вернуть ей работу, иначе она «перейдет на улицу стричь все, что нуждается в симметрии».

Концерты Лолиты стали отменять в России после ее участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. В настоящий момент певица находится в Болгарии, где у нее есть свой участок и дом. Там же проживает ее собака по кличке Боцман. На днях артистка собиралась вернуться в Россию, однако сообщила, что пока не смогла уехать, так как ее пес подрался с пастушьими собаками и пострадал.

Телеведущий и блогер Отар Кушанашвили отметил, что Лолита хочет вернуться в Россию, так как не может долгое время оставаться без выступлений. Он отметил, что артистка долго не протянет без переполненных залов.