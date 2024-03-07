Мадонна попала в неловкую ситуацию из-за танцовщицы
Американской певице Мадонне пришлось ползти по сцене с повязкой на глазах за микрофоном, который из ее рук выбила танцовщица. Видеозапись инцидента опубликовало издание RT.
На кадрах видно, что танцовщица прижимается к певице и делает резкое движение, из-за чего у Мадонны из рук вылетает микрофон.
В итоге артистке пришлось искать микрофон наощупь, так как на глазах у нее была кружевная повязка.
Это не первый инцидент, связанный с командой певицы, танцующей на сцене. Так, во время шоу на Climate Pledge Arena в Сиэтле танцор потерял равновесие и уронил сидящую на стуле 65-летнюю Мадонну.
Исполнительница не растерялась, перевернулась на живот, задорно рассмеялась и продолжила петь песню. Через некоторое время члены группы помогли ей подняться и снова сесть на стул.