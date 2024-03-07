Умер шансонье Муцис, обвиненный в изнасиловании 15-летней певицы

6 марта умер Димос Муцис, певец, продюсер, автор песен и композитор, по большей части работавший в формате лайко.

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Композиции Муциса, зашедшего в бизнес в 1960-х, исполняли десятки именитых греческих артистов, его музыка звучит в кино, сериалах и театральных постановках.

О смерти Муциса, названного в некрологе "выдающимся греческим композитором своего поколения", сообщает Greek Reporter.

В публикации напомнили, что в какой-то момент певец начал делать успешную политическую карьеру и в 2019-м стал кандидатом в депутаты Европарламента, но два года спустя был из своей партии исключен.

Причиной к чему стали обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые в отношении хитмейкера певицей Лидией Сербу. Она утверждала, что шансонье изнасиловал юную исполнительницу, когда ей было 15 лет.