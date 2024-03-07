Максим Галкин* заговорил на украинском языке

После того, как россияне отказались от Максима Галкина*, шоумен пытается найти себе новую аудиторию. Такой вывод сделали пользователи Сети, которые заметили, что артист начал разговаривать на других языках.

С самого появления социальных сетей Максим Галкин вел их на русском языке. Однако за последние два года шоумен неоднократно пытался перейти на другой язык. Правда, попытки терпели поражения. Так, недавно Галкин написал историю на украинском языке. Он рассказал, как проходило его детство в Одессе, и как с первого класса он изучал украинский. Но пользователи поймали его на несостыковке.

Публика отметила, что в те годы украинский преподавали со второго класса.

«Сначала вспомни историю Украины и не позорься», «Выдумывает на ходу», «С каких пор россияне теперь говорят на украинском», «Сбежал с родины – учи чужие языки», – негодуют пользователи.

Галкин не стал отступать от цели и попробовал себя в литовском языке. Он записал видеоролик, где приглашает жителей Литвы на свой концерт на родном для них языке. При этом саму публикацию шоумен все-таки подписал на русском.

*Максим Галкин признан иностранным агентом в России.