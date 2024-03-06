Лолита требует вернуть ее на работу

Российская певица Лолита Милявская лишилась концертов и выступлений из-за участия в так называемой «голой вечеринке». Несмотря на некоторые гневные комментарии, звезда держится уверенно и не унывает.

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Так, она выложила новое видео в своих соцсетях, где рассказывает, как проводит свободное время.

«Помните знаменитую басню Крылова "Мартышка и очки»? Это новая басня: «Милявская и секатор», — рассказала артистка, показывая подстриженные фикусы.

Она похвасталась, что раньше растения практически не росли, но теперь, после обработки секатором, в ее доме образовались настоящие заросли.